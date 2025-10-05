Habertürk
        Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Brandon Boston! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Brandon Boston!

        Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston'ın "sol ayak bileğinde 1. derece yaralanma" tespit edildi

        Giriş: 05.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:38
        Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Brandon Boston!
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

