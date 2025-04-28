Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four için parkede!
THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü (yarın) Fransa'nın Paris Basketbol takımına konuk olacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler maçı da kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü (yarın) deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e (Final Four) yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.