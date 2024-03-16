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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u farklı yendi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u farklı yendi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 98-82 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:09
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        Fenerbahçe Beko'dan üst üste 12. galibiyet!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk etti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 98-82 kazandı.

        Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 12. galibiyetini aldı.

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