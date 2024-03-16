Fenerbahçe Beko evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u farklı yendi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 98-82 mağlup etti
Giriş: 16.03.2024 - 23:09 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:09
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 98-82 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 12. galibiyetini aldı.
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