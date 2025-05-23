ERGİN ATAMAN 3 KUPAYA SAHİP

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ve Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de başantrenörler de büyük mücadele verecek.

Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran Türk başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde 7. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak. Bunu 3 farklı takımla başaran Ataman, daha önce İtalya ekibi Montepaschi Siena'yla 1, Anadolu Efes'le 4, Panathinaikos'la ise 1 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Panathinaikos'la tekrar Dörtlü Final'de bulunacak Ergin Ataman, kupayı da 3 defa kazandı.

Üç şampiyonluğunun 2'sini Anadolu Efes'le, 1'ini Panathinaikos'la alan Ataman, bunu sadece 2021-2024 arasındaki 4 sezonda başardı.

Ergin Ataman, 7. Dörtlü Finali'nde 4. zaferini Yunan ekibiyle yaşamaya çalışacak.