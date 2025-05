THY EuroLeague'de heyecan final four maçları ile sürüyor. Fenerbahçe Beko, beş maç üzerinden oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçındaki rakibi Panathinaikos Aktor oldu. Turkish Airlines EuroLeague Final-Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Peki, "EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta?" İşte THY Avrupa Ligi eşleşmeleri...