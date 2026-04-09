        Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague 37. hafta

        EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti. Peki, Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 09.04.2026 - 10:21
        Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 22'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise haftaya 5. basamakta girdi. Peki, Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı 9 Nisan Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.

        FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE BEKO SON DURUM

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.

