Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague 37. hafta
EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti. Peki, Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı 9 Nisan Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.