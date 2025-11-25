Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna: 66-64 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna: 66-64 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst üste 5, toplamda 8. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 23:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe 5. viteste!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 66-64 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyonda üst üste 5, toplamda 8. galibiyetini elde etti. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

        Mücadele karşılıklı basketlerle düşük tempoda başladı. Maçın başında boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 10-8 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde Vildoza ile etkili olan Virtus Bologna, 9. dakikayı 15-12 üstün tamamladı. Pota altından üst üste sayılar bulan konuk ekip, birinci periyodu 17-15 önde bitirdi.

        İtalyan ekibi, ikinci çeyrekte top kayıpları yapan ve üst üste hücumlardan skor üretemeyen sarı-lacivertli takım karşısında 15. dakikayı 24-19 üstün noktaladı. Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Tarık Biberovic ve Baldwin ile sayılar bulsa da Virtus Bologna, devreye 30-31 önde girdi.

        REKLAM

        İkinci yarı dengeli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertli takım, üst üste top kayıpları yapan İtalyan temsilcisi karşısında peş peşe gelen üç sayılık basketlerle final periyoduna 50-47'lik avantajla gitti.

        Son çeyrekte taraftarının da desteğini yanına alan Fenerbahçe Beko, top kayıplarına devam eden rakibi önünde Baldwin'in dış atış isabetiyle öne geçti: 60-59. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna karşısında skor üretmekte zorlanırken rakibine de son bölümde kolay sayı şansı vermedi. İki ekip de maçın sonlarına doğru serbest atış çizgisinden skor üretirken son 1 dakikaya takımlar 64-64 berabere girdi. Bitime 45 saniye kala Melli ile pota altından bir basket bulan ev sahibi takım, son anlarda topu iyi çevirdi ve karşılaşmayı 66-64 kazandı.

        Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, müsabakadan önce Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5 bin sayı barajını aşan kaptan Melih Mahmutoğlu'na "5000 numaralı" formayı hediye etti.

        İki takım oyuncuları karşılaşmadan önce 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve şimdilerde hastalığından dolayı tedavi gören Achille Polonara için "Forza Achi" (Haydi Achi) pankartıyla sahada yer aldı.

        REKLAM

        Öte yandan Fenerbahçe, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Dur De" pankartıyla çıktı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Thomas Bissuel (Fransa), Saso Petek (Slovenya)

        Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 8, Melli 4, Birch 2, Bacot 5, Baldwin 18, Onuralp Bitim 2, Jantunen 2, Colson 8

        Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Alston 6, Akele, Diouf 7, Pajola 5, Niang 3, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9

        1. Periyot: 15-17

        Devre: 30-31

        3. Periyot: 50-47

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt