Fenerbahçe Beko, Yam Madar'ı renklerine bağladı
Fenerbahçe Beko, Partizan'ın 22 yaşındaki İsrailli oyun kurucusu Yam Madar'ı renklerine bağladığını duyurdu. Yam Madar, 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'in genç oyunculara verdiği 'EuroLeague Yükselen Yıldız' ödülünün de sahibiydi
Fenerbahçe Beko, Partizan'dan ayrılan genç basketbolcu Yam Madar'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Partizan'dan ayrılan ve serbest durumda olan Yam Madar'a birçok takım teklif yaptı ancak İsrailli yeteneğin son kararı Fenerbahçe Beko oldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
YAM MADAR KİMDİR?
İsrailli profesyonel basketbol oyuncusu Yam Madar, genç yaşına rağmen dikkat çekici bir kariyere sahip. İsrail'in Beit Dagan kentinde 6 Nisan 2000 tarihinde doğan Madar, basketbol oynamaya genç yaşta başladı. Gençliğinde Maccabi Tel Aviv'in genç takımına katıldı ve kısa sürede göze çarpan bir oyuncu oldu.
Madar 2018 yılında, henüz 18 yaşındayken Hapoel Tel Aviv formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. İlk sezonunda az oynadı ama potansiyeli ortadaydı. Ertesi yıl Ironi Ness Ziona'ya katıldı ve burada önemli bir oyuncu haline geldi.
Madar'ın asıl çıkışı 2020-21 sezonunda Hapoel Tel Aviv ile anlaşmasıyla geldi. Maç başına 17,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarıyla patlama yaptığı bir yıl geçirdi. İsrail Basketbol Premier Ligi'nin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi ve Hapoel Tel Aviv'in lig finallerine yükselmesine yardımcı oldu.
2021 yazında Madar, Ulusal Basketbol Birliği (NBA) takımlarından Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak kariyerinde bir sonraki adımı attı. NBA'de oynayan altıncı İsrailli oyuncu ve en genç oyunculardan biri oldu.
Madar, NBA'de yavaş bir başlangıç yaptı ve Celtics'teki ilk ayında sadece üç maç oynadı ancak Cleveland Cavaliers'a karşı alınan bir galibiyette 10 sayılık bir performans da dahil olmak üzere, parıltılar gösterdi. Madar'ın hızı, şut yeteneği ve oyun kurma becerileri onu hem Celtics hem de İsrailli basketbolseverler için heyecan verici bir potansiyel haline getirdi.
Geçen sezon EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından 'En İyi Genç Oyuncu' ödülünün sahibi olan 1.90 boyundaki Yam Madar, 5.8 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı.
Yam Madar, 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'in genç oyunculara verdiği 'EuroLeague Yükselen Yıldız' ödülünün de sahibi oldu.