Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague play off
EuroLeague'de play off heyecanı giderek artarken, Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Normal sezonu geride bırakan sarı-lacivertliler, Litvanya ekibini eleyerek final four biletini almak istiyor. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu zorlu mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve serinin kaderini belirleyecek ilk randevu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
28 Nisan 2026 - 12:41
1
EuroLeague play off serisinde heyecan başlıyor ve gözler Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak ilk karşılaşmaya çevrildi. Final four hedefiyle parkeye çıkacak sarı-lacivertliler, seriye avantajlı başlamak isterken basketbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Fenerbahçe Beko - Zalgiris play off ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
2
FENERBAHÇE BEKO- ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı 28 Nisan Salı (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
3
FENERBAHÇE BEKO- ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport üzerinden yayınlanacak.