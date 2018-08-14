Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor... Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart’ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA

STAT: Ülker

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 21.00

YAYIN: Smart Spor

Fenerbahçe XI: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ejif Ayew, Guliano, Valbuena, Alper

Benfica XI: Vlachodimos, Grimaldo, Jardel, Almeida, Rubes Dias, Pizzi, Fejsa, Gedson Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo

ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

DEVLER LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

20 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti. Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını gösterdi. Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz.

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı. UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

AVANTAJ KADIKÖY!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 12 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup etti. Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 12 maçta rakiplerine sadece 7 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İÇ SAHADA 109 MAÇTA 54 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 109 maçta 54 galibiyet elde etti. İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 109 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 160 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 120 gol gördü.

222. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da 222. maçına çıkacak. Portekiz'deki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 327 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 221 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 31 12 9 10 46 36 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 221 81 45 95 274 327



DEVLER LİGİ'NDE SON 3 ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk'le sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 1-0 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezona 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu. Fenerbahçe, "Kupa 1"deki ön elemede elenme serisini bu maçta kırmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE 8 KEZ TURU GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal ve 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, son olarak 2016-2017 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

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