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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Uzun süredir deplasmanda kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:37
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

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        Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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        F.BAHÇE'DE TEK EKSİK

        Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

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        DJIKU VE SAMET SINIRDA

        Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

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        5 MAÇLIK SERİ YAKALANDI

        Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

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        F.BAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

        Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 7'sini rakip sahada oynayan sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hanesine 17 puan yazdırdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 14 hafta sonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

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        Deplasman karşılaşmalarında rakip fileleri 22 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol görürken maç başına 3,14 gol ortalamasına ulaştı.

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        BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA SON 4 YILDA KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

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        GÖZLER TADIC VE DZEKO'DA

        Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak. Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda.

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        Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim. İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.

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        CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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        2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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        Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.

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