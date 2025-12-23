Türkiye Kupası'nda derbi günü! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda da eksiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe cephesinde 9 eksik bulunurken, Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...
Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçı dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren Beşiktaş, turnuvaya 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Beşiktaş'ı eli boş göndermek istiyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 23 Aralık Salı bugün saat 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Gabriel Paulista, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham