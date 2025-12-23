Habertürk
        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

        Türkiye Kupası'nda derbi günü! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda da eksiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe cephesinde 9 eksik bulunurken, Beşiktaş'ta ise 5 oyuncu forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...

        Giriş: 23.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:18
        1

        Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçı dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren Beşiktaş, turnuvaya 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Beşiktaş'ı eli boş göndermek istiyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        2

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 23 Aralık Salı bugün saat 20.30'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

        Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        5

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Gabriel Paulista, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

