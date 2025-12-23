Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçı dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren Beşiktaş, turnuvaya 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Beşiktaş'ı eli boş göndermek istiyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...