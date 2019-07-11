Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, 13 Temmuz Cumartesi günü Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı ise şöyle:
19 Temmuz 2019 Perşembe - Bursaspor
22 Temmuz 2019 Pazartesi - Wolfsburg
25 Temmuz 2019 Perşembe - Hertha Berlin
30 Temmuz 2019 Salı - Bayern Münih
31 Temmuz 2019 Çarşamba - Real Madrid veya Tottenham
7 Ağustos 2019 Çarşamba - Cagliari
YORUMLAR