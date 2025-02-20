Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı!

Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi yaratamayan 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandı.