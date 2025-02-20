Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı!
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana istenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder, sezon sonuna kadar MLS takımlarından Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi yaratamayan 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandı.
F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi.
LOS ANGELES DA AÇIKLADI
Amerika Birleşik Devletleri takımı da, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.