        Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:27
        Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı
        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

        Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

        Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sonlandırdı.

        Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

