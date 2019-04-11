Süper Lig'de bu sezon tüm hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanıp taraftarlarının gönlünü almayı hedefliyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, sahasında 19 yıldır yenilmediği rakibi karşısında seriyi devam ettirip kötü geçen sezonu en azından derbi zaferiyle noktalamanın peşinde.

Fenerbahçe'nin taraftar grupları, dev maç için yoğun mesai harcarken çok konuşulacak bir koreografi organizasyonu ve tribünde açılacak dev bir pankart için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Derbide Kadıköy'ün adeta bir bayram yerine dönüşmesini isteyen yönetim ise tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Sarı-lacivertli kurmaylar, derbide alınacak bir galibiyetin taraftarların gönlünü biraz olsun alacağını düşünürken geçtiğimiz günlerde başlayan "Fener Ol" kampanyasına da olumlu etki edeceğini hesaplıyorlar.