Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.