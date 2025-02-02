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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk 11'de!

        Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti. Yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:24 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:24
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        Fenerbahçe'de Carlos ve Skriniar ilk 11'de!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avrupa'da ilk 11'de görev verdiği Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.

        Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın yanı sıra Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'i karşılaşmaya ilk 11'de başlattı.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan'dan kurdu. Kenarlarda Filip Kostic ile Oğuz Aydın oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

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        Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        MOURINHO 2 MAÇ ARADAN SONRA TAKIMIN BAŞINDA

        Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.

        Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

        CARLOS VE SKRINIAR 11'DE, TALISCA KULÜBEDE

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

        Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi.

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        Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

        FENERBAHÇE, DERELİ VE ALTIPARMAK'I UNUTMADI

        Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı.

        Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi.

        Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

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