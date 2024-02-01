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        Fenerbahçe'de Emre Mor, Fatih Karagümrük'e kiralandı

        Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandı. Karagümrük Kulübü, transferi TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:30
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        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
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        Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor'la da yollar ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor'u Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladı.

        Fatih Karagümrük Kulübü, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.

        İKİNCİ KARAGÜMRÜK DÖNEMİ

        2021-2022 sezonunda da Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, böylece 2. kez İstanbul ekibinin yolunu tuttu.

        Sarı-lacivertliler, milli kanat oyuncusunu 2022 yılında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

        Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkarken, 2 asist kaydetti.

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