Fenerbahçe'de Emre Mor, Fatih Karagümrük'e kiralandı
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandı. Karagümrük Kulübü, transferi TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor'la da yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor'u Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.
İKİNCİ KARAGÜMRÜK DÖNEMİ
2021-2022 sezonunda da Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, böylece 2. kez İstanbul ekibinin yolunu tuttu.
Sarı-lacivertliler, milli kanat oyuncusunu 2022 yılında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkarken, 2 asist kaydetti.