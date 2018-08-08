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"Beş sene başkanlığa hazırlanan adam başkan oldu 2 senedir görüştüğü adamı sportif direktör yaptı o da 3 senedir yakından takip ettiği adamı teknik direktör yaptı. Oteknik direktör de geldi forvette Alper'i oynatıyor biz bu işin içinden nasıl sıyrılacağız?"