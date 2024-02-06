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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred sevinci - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fred sevinci

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını atlatan Fred, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:34
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        Fenerbahçe'de Fred sevinci
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        Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından bireysel koşulara başladı. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

        19 Şubat’a kadar bireysel çalışacak futbolcunun durumu çekilecek MR’dan sonra belli olacak. MR sonucunun temiz çıkması halinde Fred takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

        Fenerbahçe sağlık ekibi, Brezilyalı futbolcuyu 25 Şubat’ta oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. Deneyimli futbolcunun 21 Ocak’ta oynanan Yılport Samsunspor maçında sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edilmişti.

        Öte yandan Fenerbahçe kupada oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

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