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        Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:32
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        Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi!
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        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

        Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve futbolcular, sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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