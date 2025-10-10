Fenerbahçe'de Jhon Duran, topla çalışmalara başladı!
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Jhon Duran'ın topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
DURAN, TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Jhon Duran'ın topla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.