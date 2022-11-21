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Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktörlüğe getirdiği Jorge Jesus'un talipleri artıyor. Süper Lig ve Avrupa'da zirveye oynayan sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. İşte Jesus'un talibi...

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçerek 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un talipleri artıyor. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 14 puan ile namağlup tamamladı. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    Süper Lig'de de müthiş bir performans sergileyen Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına 29 puanla lider girdi. Jorge Jesus'un öğrencileri 13 maçta 36 gol attı. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    FENERBAHÇE YENİ KONTRAT YAPMAK İSTİYOR

    Fenerbahçe'de yönetim, başarılı performansı sonrası Jesus ile bir an önce yeni kontrat yapmak için kolları sıvadı. Ancak son dönemde özellikle Brezilya basınında çıkan haberler Fenerbahçe'nin canını sıkıyor. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    Jesus’un, Dünya Kupası sonrası görevini bırakacak olan Tite’nin yerine Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddiası vardı. Ardından Portekiz Milli Takımı için de Jesus’un adı geçmeye başladı.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    FLAMENGO JESUS İÇİN DEVREDE

    Flamengo’nun tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek için harekete geçtiği iddia ediliyor. Flamengo Junior’ın yerini Jorge Jesus ile doldurmak için ekonomik anlamda tüm imkanları seferber ettiği öne sürülüyor.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus tehlikesi: Talipleri artıyor - Spor haberleri

    Flamengo’nun, Jesus ve ekibine dolgun bir maaş teklif etmenin yanı sıra Güney Amerika futbolunda görülmemiş bir transfer bütçesi sunacağı kaydedildi.

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