Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yıldızda imzaya yaklaştı. Roma'da forma giyen stoper Juan Jesus ile uzun süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sambacı'nın yıllık 1.8 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği ileri sürülürken sezonun tamamlanmasının ardından imzaların atılması bekleniyor. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Jesus için Roma'nın bonservis bedeli istemediği kaydedildi.

Roma'da bu sezon 3'ü lig olmak üzere sadece 4 maça çıkan Juan Jesus, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den 8 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.