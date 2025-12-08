Fenerbahçe'de kadro dışı kararı: Rodrigo Becao

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ

Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

"BECAO İLE YOLLAR AYRILABİLİR"

HT Spor muhabiri Esra Köse, konuyla ilgili son bilgileri verdi. Köse, "İrfan Can Kahveci’nin müzakeresini bekliyorduk; fakat bu sabah yapılan toplantıda Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Becao’nun forma şansı bulamadığından dolayı rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Yiğit Efe’ye verilen forma şansında, Rodrigo Becao’ya forma şansı verilemediği için böyle bir karar alındı. Yolların ayrılmasına gidebilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.