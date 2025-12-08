Habertürk
        Fenerbahçe'de kanatlar alarm veriyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de kanatlar alarm veriyor!

        Fenerbahçe'de kanatlardan gelen skor katkısının azalması, hücum hattındaki verimsizliği artırdı. Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Kerem ve Nene'nin performansları tartışılırken, gol yükü Asensio ve Talisca'ya kaldı.

        Giriş: 08.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:50
        Fenerbahçe'de kanatlar alarm veriyor!
        Fenerbahçe’de son haftalarda göze çarpan en ciddi problemlerden biri, kanat oyuncularından yeterli skor katkısının alınamaması.

        Sarı-lacivertliler özellikle hücum setlerinde üretkenlikte zorlanırken, Kerem–Nene ikilisinin Süper Lig performansı tartışma konusu haline geldi.

        Milli futbolcu Kerem, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol ve 3 asist üretebildi.

        Sezon başının formda ismi Nene ise toplam 3 gol – 3 asistlik bir katkı sağladı.

        Ancak özellikle son haftalarda ikilinin etkinliği hissedilir şekilde azaldı.

        Bu düşüş, takımın gol yollarındaki sıkışıklığını daha görünür hale getiriyor.

        TÜM YÜK ASENSIO VE TALISCA'YA KALDI!

        Sarı-lacivertlilerde kanat ve forvet hattının skor anlamındaki yetersizliği yükü Marco Asensio ve Anderson Talisca’ya bıraktı.

        Ön alandaki gol dağılımında Kerem Aktürkoğlu 1, Nene ise 3 kez ağları havalandırırken, Asensio ve Talisca ikilisi toplamda 12 kez gol buldu.

        Fenerbahçe’de forvet hattında da sorunlar yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin en uçtaki ikilisi Youssef En-Nesyri ve sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Jhon Duran ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

        Fenerbahçe’nin gol umudu En-Nesyri, son maçlarda belirgin bir form kaybı yaşıyor.

        Faslı yıldızın skor üretimindeki bu gerileme, kanatlar da destek veremeyince hücumdaki yükü daha da ağırlaştırıyor.

        Sarı-lacivertlilerde teknik heyet hem kanatlarda hem de ileri uçta verimliliği artırmak için çözüm arayışında.

        Kerem Aktürkoğlu’nu çizgiye yakın kullanan Tedesco, bu verimsizliğin ardından oyuncunun rolünü ceza sahasına daha yakın bir role çevirmeyi planlıyor.

        Fenerbahçe’nin yeniden hücumda ritim bulması büyük önem taşıyor.

