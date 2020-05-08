Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir personelin yeni tip koronavirüse yakalandığının netleşmesi spor camiasını üzdü. Sarı-lacivertlilerin dün yaptığı açıklamada bir personelin durumunun da şüpheli olduğu belirtilirken bugün personele bir test daha yapılacak. Kovid-19 testi pozitif çıkan personelin futbolcularla temas halinde olan bir görevli olduğu öğrenilirken Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre futbolular da yaşanan gelişmelerin ardından pazartesi günü koronavirüs tanısı için PCR testinden geçecek.

Fenerbahçe'de şok etkisi yaratan bu gelişmenin ardından bugün yapılması planlanan antrenman iptal edilirken hem futbolcuların hem de çalışanların huzursuz olduğu kaydedildi. Futbolcular kaptan Emre Belözoğlu ve yöneticilerle görüşerek ciddi çekincelerini dile getirdi. Tecrübeli yıldız ve idareciler yaptıkları görüşmenin ardından futbolculara çekincelerinde haklı olduklarını ve konunun değerlendirileceğini iletti.

ANTRENMAN KARARI EN KISA SÜREDE

Bugünkü antrenmanın iptal edilmesi sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağının da uygulanacak olması nedeniyle Fenerbahçe, pazartesiye kadar antrenman gerçekleştirmeyecek. Sarı-lacivertli idareciler durum değerlendirmesi yaparak antrenmanlarla ilgili en kısa sürede bir karar alacak.