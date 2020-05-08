Fenerbahçe’ye kötü haber Samandıra'dan geldi. Sarı-lacivertli takımda yapılan korona virüs testlerinin ardından alınan sonuçlarda Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin hastalığa yakalandığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan bir kişinin yanı sıra bir personelin ise şüpheli durumda olduğu aktarıldı. Spor camiası da Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları paylaştı.

BEŞİKTAŞ



Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR

"Değerli Fenerbahçe Ailesi,

Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

BB ERZURUMSPOR

"Kovid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."

ANTALYASPOR

Fraport TAV Antalyaspor, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, çalışanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.