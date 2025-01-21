Fenerbahçe'de kulübenin gücü!

Fenerbahçe, geniş kadrosunun avantajını kullanarak kritik maçlarda kulübeden gelen oyuncularıyla fark yaratıyor.

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, hamleleriyle Süper Lig’de kulübeden en fazla verim alan isimlerden biri oldu.

Bu sezon ligde attığı 49 golün 15’ini sonradan oyuna giren futbolcularıyla bulan Fenerbahçe, yedeklerin katkısıyla tam 8 puan kazandı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında da yedek oyuncuların etkisiyle sonuca gitti. Oğuz Aydın’ın yerine oyuna giren Dusan Tadic, sadece 3 dakika içinde yaptığı 2 asistle skoru 2-0’a taşıdı. Edin Dzeko’nun yerine sahaya çıkan Cenk Tosun skoru belirleyen golü atarken, ona asisti ise İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna giren Sofyan Amrabat yaptı.

REKLAM Fenerbahçe’de yedek oyuncuların gol ve asist katkısı dikkat çekiyor. Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, kenardan geldikleri maçlarda 2’şer kez ağları sarsarken; Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski de 1’er gol kaydetti. Asist tarafında ise özellikle Sırp futbolcu Dusan Tadic öne çıkıyor.