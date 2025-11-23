Fenerbahçe'de Marco Asensio atmaya devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

Asensio, Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.