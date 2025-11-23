Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio atmaya devam ediyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Marco Asensio atmaya devam ediyor!

        Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, ligdeki son 5 müsabakada ise 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:09 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:09
        Asensio atmaya devam ediyor!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

        Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

        Asensio, Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür! Haberi Görüntüle
