SKRTEL VAZGEÇİLMEZ
Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, savunmada da önemli açıklar verdi. Buna rağmen Martin Skrtel, sezonun geride kalan bölümünde takımın en istikrarlı ve formda oyuncusu olmayı başardı.
İskoç ekibi Glasgow Rangers’ın uzun süredir peşinde olduğu Slovak savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, haziranda kontratı bitecek olan birçok oyuncu arasından sadece Skrtel’le ocakta masaya oturmayı planlıyor.
Koeman da Comolli de tecrübeli savunmacıyla yola devam edilmesi taraftarı. 33 yaşındaki Slovak futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerilmesi bekleniyor.
STURRİDGE HEYECANI
Sarı-Lacivertliler’in İngiliz golcüyü gündemine alması, taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Sturridge’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Eğer İngiltere Futbol Federasyonu’nun ‘bahis oynayanlara bilgi verdiği’ iddiasıyla başlattığı soruşturmada aklanırsa, yönetim harekete geçecek.
Belhanda ile birlikte derbide olayları başlatan isim olan Soldado, başkanın kara listesine girdi.
Eğer İspanyol forvete ocak ayında takım bulunursa, Sturridge’e ara transfer döneminde imza attırmak adına tüm imkanlar seferber edilecek.
Bu gerçekleşmezse, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak önümüzdeki sezon kadroya katmak için pazarlıklar başlayacak.
ZİNCHENKO HALA LİSTEDE
Ukraynalı futbolcu, Phillip Cocu’nun istediği isimlerden biriydi.
Cocu, PSV’den eski öğrencisi olan Zinchenko’yu, birçok farklı bölgede oynayabildiği için takımda görmeyi arzuluyordu.
Hollandalı kovuldu ama yerine gelen Koeman’ın da 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili olumlu rapor verdiği kaydedildi. Zinchenko, sol bek, sol açık, orta saha ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
Sarı-Lacivertliler, Manchester City’de fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Ancak sol bek Mendy’nin dizinden ameliyat olması nedeniyle İngiliz ekibi, bu teklife artık sıcak bakmayabilir.
RAFİNHA YİNE GÜNDEMDE
Barcelona’nın yıldızı, yaz aylarında da Fenerbahçe’nin listesindeydi.
Ancak hem Barça’nın teknik patronu Valverde oyuncuyu takımda tutmak istedi hem de Rafinha kalıp forma için savaşmak... Brezilyalı orta saha oyuncusu için işler istediği gibi gitmedi.
25 yaşındaki futbolu beklediği kadar şans bulamadı. Sarı-Lacivertliler’in ocak ayında Rafinha için yeniden girişimde bulunması bekleniyor.
Hedef, başarılı futbolcuyu ilk etapta sezon sonuna kadar kiralayıp, sezon sonunda bonservisini almaya çalışmak.
Eğer Fenerbahçe Yönetimi, Rafinha’yı bu kez ikna etmeyi başarırsa; disiplinsiz hareketleriyle tepki çeken Benzia, Lille’e dönebilir.
ZENELİ İÇİN KAPIŞMA
Arber Zeneli’nin adının Fenerbahçe ile anılması, bu futbolcuyu isteyen PSV ve Ajax’ı harekete geçirdi.
Kosovalı futbolcunun Heerenveen’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollanda futbolunun iki devinin, Zeneli’ye yeni sezon için kontrat imzalatmak adına ocak ayında teklif yapacağı kaydedildi.
23 yaşındaki hücum oyuncusu için Sarı- Lacivertliler’in de teklif sunması bekleniyor.
Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Zeneli, ligde 12 maçta yaptığı 7 asistle bu alanda zirvede bulunuyor.
Ocak ayında yıldız futbolcu için Fenerbahçe, Ajax ve PSV arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Fanatik
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