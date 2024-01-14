Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı: Bonucci siftah yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Gaziantep FK deplasmanında Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası ilk heyecanını yaşadı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu değişikliğin ardından Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça çıkmış oldu.