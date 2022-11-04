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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jorge Jesus tarafından fazla forma şansı verilmeyen Serdar Dursun'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, 31 yaşındaki forvete Serie A ekibi talip oldu.

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