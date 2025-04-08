Fenerbahçe'de Skriniar farkı!
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Savunmada takımının bel kemiği olan yıldız futbolcu, hücumda da verdiği skor katkısıyla öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar, sergilediği performans ve saha içindeki tavırlarıyla kısa sürede kendini camiaya kabul ettirdi.
Ara transfer döneminde takıma katılan Slovak futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Deneyimli oyuncu, savunmadaki kritik müdahaleleri ve son maçlarda kaydettiği gollerle ön plana çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, yanında görev verdiği oyuncuları değiştirse de Skriniar'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maça da 11'de başlayan Slovak stoper, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
Milan Skriniar, son 2 lig maçındaki etkili oyununu attığı gollerle süsledi. Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçında Fenerbahçe’yi öne geçiren deneyimli stoper, Trabzonspor karşısında da sarı lacivertlilerin 2’nci golünü kaydetti.
Paris Saint Germain’den kiralanan Slovak futbolcunun bonservisinin alınması planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konuda temaslara başlayacağı öğrenildi.