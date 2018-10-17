Fenerbahçe'de günün gelişmeleri

14 | 24

Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı. Phillip Cocu’nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimin de hem oyun olarak hem de profesyonel anlamda takdir ettiği Skrtel için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor.