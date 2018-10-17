Fenerbahçe'de günün gelişmeleri

Fener’in tecrübeli kalecisi, Başkan Koç’la görüşmek istediğini yönetime iletti. Volkan, önce yaşananları anlatacak, sonra da bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyip, affını isteyecek. Öte yandan Fenerbahçe takımdaki bazı isimleri devre arasında satmayı planlıyor! İşte Fenerbahçe'de günün öne çıkan haberleri
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VOLKAN DEMİREL KARARINI VERDİ!
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir’le oynanan lig maçından 2 gün önce Aatıf ve Nabil Dirar’la birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel’in, Başkan Ali Koç’la görüşmek istediği bildirildi.
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“Başkanım bir de beni dinle” diyerek yönetim aracılığı ile Başkan Koç’tan randevu talep eden 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, birebir yapılacak zirvede Koç’a yönetici Semih Özsoy’la aralarında yaşananları anlatacak.
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ÖZÜR SONRASINDA AF BEKLİYOR
Hem yönetici Özsoy’la aralarında geçen tartışmadan, hem de daha sonra yapılan toplantıda sergilediği tavırlardan pişman olduğu öğrenilen Volkan’ın, Başkan Koç’la yapacağı görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyerek yönetimden affını istemeyi planladığı belirtiliyor.
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Sarı-Lacivertli eldiven, Başkan Koç’un FBTV’deki “Volkan’ın durumu tutumuna bağlı” şeklindeki sözleri sonrası, 11 Ekim’de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
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GELECEĞİ KOÇ’UN KARARINA BAĞLI
Volkan, Başkan Koç ve Özsoy’a verdiği tepkinin takımın kötü gidişatından kaynaklandığını belirterek “Suçlu değilim ama özür dilemem gerekiyorsa özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.
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36 yaşındaki file bekçisi, Koç’un görüşme talebini kabul etmemesi durumunda ise ya devre arasında takımdan ayrılacağı ya da sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı iddia ediliyor. (Star)
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OCAK'TA 5 YOLCU
Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.
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Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek. 5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.
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2 TRANSFER
Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor. Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi. (Takvim)
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JARİM İDDİASI!
Fenerbahçe'de başarısız sonuçlar devam ederse devre arasında Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Bu ihtimali düşünen sportif direktör Damien Comolli, adaylar arasında öncelikli isimlerden olan Leonardo Jardim'i adeta yakın markaja aldı.
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Comolli'nin, Portekizli teknik adamı arayarak, "Sizinle bir ön görüşme yapmak istiyorum" dediği öğrenildi. 44 yaşındaki hocanın öneriye sıcak baktığı, tarafların önümüzdeki günlerde Paris'te bir araya gelmeyi kararlaştırdığı kaydedildi. Jardim, geçtiğimiz günlerde Monaco ile yollarını ayırmıştı. (Fotomaç)
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SKRTEL TEHLİKESİ
Fenerbahçe, lig ve Avrupa’da sportif anlamda sonuçları düzeltmek için çabalarken, transfer dönemi de yaklaşıyor. Hem iç transfer hem de dış transferde sarı-lacivertli kulübü yoğun günler bekliyor. Transfer gündemindeki en önemli meselelerin başında Martin Skrtel ismi geliyor.
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Sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Skrtel, performansı ve liderliğiyle sembol oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor. Slovak stoperle ilgili şu anda tek sıkıntı; sözleşmesinin sona eriyor olması. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek. Kurallar gereği de Skrtel, Ocak 2019’dan itibaren istediği kulüple görüşme hakkını edinecek.
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Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı. Phillip Cocu’nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimin de hem oyun olarak hem de profesyonel anlamda takdir ettiği Skrtel için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor.
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En azından 1 sene daha Fenerbahçe’de kalması istenen Skrtel’in hedefi de EURO 2020’de oynayabilmek.. Slovakya Milli Takımı ile 100. kez sahaya çıkarak ayrı bir gururu yaşayan başarılı savunmacı, kulüp kariyerini de riske atmak istemiyor.
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Öte yandan, Martin Skrtel konusunda İskoçya’da Rangers’ı çalıştıran Liverpool’dan eski arkadaşı Steven Gerrard’da takipte duruyor. Gerrard şu an için Skrtel’i takip ederken, İngiltere Premier Lig ve Championship’ten de birçok kulübün yıldız futbolcuyu izlediği bildirildi. (Milliyet)
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ELMAS'A YAKIN TAKİP!
Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas için Avrupa'nın dev kulüpleri devreye girdi. İngiltere'den Manchester City ve Tottenham ile İspanya'dan Sevilla takımlarının Eljif için nabız yokladığı öğrenildi. (Fotomaç)
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JAİLSON'A DEV TALİP
Fenerbahçe'nin Gremio'dan transfer ettiği Jailson Marques Siqueire, Atletico Madrid'in yakın takibinde...
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Arsenal'in Madrid ekibinden Ganalı ön libero Thomas'ı istediği, İspanyol devinin devre arasında bu satışın gerçekleşmesi halinde, aralarında Jailson'un da olduğu birçok isim için zemin yoklayacağı gündeme getirildi.
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İspanyol kaynaklı haberler, Jailson'un Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Atletico'nun gündeminde yer aldığı, Thomas'ın Premier Lig'in yolunu tutması halinde Fenerbahçe'nin genç sambacısının yeni adresinin La Liga olabileceğine işaret ediyor.
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DİRAR'IN AYRILIK ŞARTLARI
Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i İstanbul'a davet etti. 2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu. Monaco'ya 'Beni alın' diye haber gönderen Dirar'ın, ayrılık şartları ise ağır. İşte Dirar'ın öne sürdüğü iki şart:
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1 - Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim.
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2 - Yıllık ücretimde indirim yapmam, yeni takımda maaş farkı olursa siz ödersiniz.
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Fenerbahçe yönetimi, şartları öğrendikten sonra beklemeye geçti. Dirar'ın menajerine "Teklif varsa getir, değerlendireceğiz" talimatı verildi.
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