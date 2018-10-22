"TAZMİNAT ÖDEYECEK DURUMUMUZ YOK"
Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu yeniden tartışılmaya başlandı.
9 haftada 9 puan toplayan Hollanda çalıştırıcının gönderilmesi gerektiği Sarı-Lacivertli kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor. Cocu için Başakşehir beraberliği sonrası da aynı söylemler dile getirilmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri Rob Jansen ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Yapılan o kritik toplantının tüm detayları da ortaya çıktı.
Başkan Koç'un, menajer Rob Jansen'in hazır bulunduğu toplantıda Cocu'ya "Seni ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de 'Gitme' demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bilindiği gibi Cocu'nun menajeri Jansen, tazminat için Başkan Ali Koç'tan 3 milyon euro istemişti. Koç ise 1.2 milyon euro verebileceklerini Rob'a iletmişti.
Sivas beraberliği sonrası Ali Koç'un nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başlandı.
Ali Koç, Sivasspor maçının ilk yarısında Comolli'yi yanına getirerek sahada oynanan etkisiz oyuna tepki gösterdi. Başkan Koç'un karşılaşma sonunda da soyunma odasına giderek futbolcularla sert bir konuşma yaptığı belirtiliyor.
Ali Koç'un bu hafta içinde Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.
(AKŞAM)
"FENER KÜMEYE' DİYE BAĞIRIYORLAR!"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor beraberliği sonrasında soluğu soyunma odasında aldı. Yaklaşık 30 dakika içeride kalan Başkan, 2 puanlık kaybın faturasını kestiği teknik heyet ve futbolculara sert eleştirilerde bulundu.
Koç, milli takım arasında aldıkları kararların ardından yenilerini almaktan çekinmeyeceğini belirterek gözdağı verdi.
Ali Koç, futbolculara, "Böyle bir tablo size yakışıyor mu? Koskoca Fenerbahçe takımı 9 maçta 9 puan almış. Belki şanssızlıklar da var. Ama her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Bu şansı kendimiz yaratmalıyız. Kazanmak için daha istekli olmalısınız. İlk 45 dakikada hiçbir şey yapmadık. Maça daha istekli başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.
Taraftarı çok üzdüklerini belirten Koç, "Bu camia bunları hak etmiyor. Bu işin sorumlusu olarak bu durumu temizlemek size düşer. "Fener kümeye" diye bağırıyorlar. Taraftara bunları yaşatma hakkınız var mı? Takımda ne eksikse hep birlikte tespit etmeliyiz. Artık bu gidişe bir son vermeliyiz. Yönetim olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Ali Koç, milli takım arasında bazı kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Bazı futbolcuları kadro dışı bıraktık. Bazılarının görevine son verdik. Mevcut tabloda hatasını tespit ettiğimiz başkaları olursa, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin iyiliği için radikal kararlar gerekiyorsa, bunu da yaparız" dedi.
(SABAH)
GALATASARAY MAÇI COCU'NUN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Lige kötü başlayan Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sivasspor deplasmanında da iki puan bıraktı.
İkinci yarıda net fırsatları kaçıran takımın soyunma odasında üzüntü ve sessizlik hakimdi. Başkan Ali Koç da maç sonrası soluğu futbolcularının yanında aldı. Daha önce de Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında soyunma odasına giren Koç, kaybedilen iki puanın ardından takımla buluştu.
Koç, önceki iki soyunma odası konuşması kadar sert olmasa da, burada üzüntüsünü, tepkisini ve beklentilerini aktardı. Artık takım olarak puan kaybetme şansları olmadığını belirten Fenerbahçe Başkanı, kredilerini tükettiklerini ifade ederek "Bu duruma tahammül kalmadı" dedi.
Bundan böyle her maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Ali Koç, ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan yakındı. Sahadaki oyunun herkesi fazlasıyla üzdüğünü belirten Koç, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının son şanslar olduğunu vurguladı.
Alınan kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç, ligde ilk yarının sonuna kadar Phillip Cocu ile devam etme ısrarını sürdürüyor.
Ancak deplasmandaki Galatasaray maçı, Hollandalı hoca için kritik virajlardan biri olacak. Bu karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanırsa, Koç'un devre arasından önce de harekete geçebileceği ifade edildi. (MİLLİYET)
FENERBAHÇE TAKIM OLAMIYOR!
Sivasspor deplasmanındaki puan kaybı ile birlikte Kanarya 15. sıraya demir atarken kulüpte herkesin sahadaki futboldan çok öne çıkardığı problem 'takım olamama' sorunu...
İsviçre kampında birlikte yapılan organizasyonlar, rafting turları sonrasında ayrılan isimler ve yerlerine gelen yeni transferlerle birlikte İstanbul'da saha dışı etkinlikler de sürdü.
Damien Comolli ve Phillip Cocu'nun önderliğinde yenen yemekler ve paintball organizasyonları, oyuncuları birbirine daha da kenetleyeceği düşünüldü. Ancak dışarıdaki etkinlikler bırakın takımı ortak paydada buluşturmayı her şey her geçen gün daha da kötüye gitti.
En son 3 gün önce kadro dışı kalan oyuncuların haricindeki isimler yemekte buluşup moral depolarken bunun da bir faydası olmadı. Oyuncular da Sivasspor maçı sonrasında bu özeleştiriyi yaparken önce saha dışında oluşturulacak dostluk havasının gerekli olduğu da ortak fikir olarak belirlendi.
F.Bahçe geride kalan 9 lig maçında 6 gol atarken toplam 13 resmi maçta ise 10 gole ulaşabildi. Geçtiğimiz sezonların aksine gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler geçen yıl Kocaman döneminde ligde 9 haftada 17 gol bulmuştu. Ayrıca Cocu döneminde bir de rekora imza atıp üst üste 3 maçta gol bulamayan Kanarya 20 yıl sonra bu kabusla karşılaştı.
Deplasmanda da kötü grafiğini sürdüren F.Bahçe 13 resmi maçın yedisinde dış sahada maça çıkarken sadece 2 gol attı. Takımın forvetleri Soldado ve Frey henüz bu sezon ağları bulamazken yeni transferlerden Slimani 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. (VATAN)
"BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNAMIYORUZ"
Takımının maçlarını izlerken genellikte soğukkanlılığını kaybetmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, cumartesi gecesi oynanan Sivas deplasmanında adeta isyan etti.
Maçın ilk yarısında takımının futbolunu beğenmeyen Başkan Koç, tepkisini hemen yanında oturan sportif direktör Damien Comolli'ye karşı dile getirdi.
Başkan Ali Koç, "Şu takımın haline bir bak. Büyük takım gibi oynamıyoruz. Rakibi baskı altına alamıyoruz. Çekinen taraf biziz" diyerek isyan etti.
Fenerbahçeli taraftarlar da özellikle ilk yarıda sergilenen futbola sanal alemde tepkilerini diye getirdiler. Eleştiri oklarının başında da teknik direktör Phillip Cocu geliyordu. (TAKVİM)
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