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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de son hedef 6 numara: İşte gündemdeki 4 isim! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de son hedef 6 numara: İşte gündemdeki 4 isim!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertli yönetim 4 isimden birini bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:36
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        Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.

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        Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim geldi.

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        MUSRATI EN BÜYÜK ADAY

        Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile görüşmeler sıklaştı.

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        Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.

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        Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.

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        MUSRATI OLMAZSA GUIDO!

        Fenerbahçe'nin 6 numara seçeneklerinden en önemli iki isim Musrati ve Guido Rodriguez.

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        İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

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        Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.

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        Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.

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        ANDRE GOMES, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

        Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerildi.

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        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor.

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        Portekizli futbolcunun için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

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        Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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        Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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        SON ADAYA VAN DE BEEK

        Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van da Beek, Fenerbahçe'de son aday konumunda.

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        26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor fakat İngiliz ekibi oyuncunun transfer olması durumunda zorluk çıkarmayacak.

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        Van de Beek'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüküyor.

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