Fenerbahçe'de son hedef 6 numara: İşte gündemdeki 4 isim!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertli yönetim 4 isimden birini bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim geldi.
MUSRATI EN BÜYÜK ADAY
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile görüşmeler sıklaştı.
Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.
Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.
MUSRATI OLMAZSA GUIDO!
Fenerbahçe'nin 6 numara seçeneklerinden en önemli iki isim Musrati ve Guido Rodriguez.
İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.
ANDRE GOMES, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor.
Portekizli futbolcunun için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.
SON ADAYA VAN DE BEEK
Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van da Beek, Fenerbahçe'de son aday konumunda.