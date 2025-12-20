Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor ile oynadıkları maç öncesi açıklamalarda bulunurken, kötü haberi verdi... İtalyan teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Edson Alvarez'in sakatlığı sebebiyle 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Tedesco ayrıca, sakatlığı bulunan Archie Brown'ın da derbide forma giyemeyeceğini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA OLMAYACAKLARI KESİN"

Tecrübeli teknik adam, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar. Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." ifadelerini kullandı.