Fenerbahçe'de Tedesco takıma seslendi!

Fenerbahçe’de galibiyet serisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Zorlu fikstürde hata yapmayan teknik direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

Karagümrük ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Gaziantep engelini de aşan Fenerbahçe, sahada sergilediği mücadeleci oyunla dikkat çekti.

Domenico Tedesco, maçın ardından futbolcularını saha ortasında topladı.

Kısa bir konuşma yapan ve takım birlikteliğine vurgu yapan İtalyan teknik adam, “10 gündür büyük bir eforla çalıştınız ve 3 maç kazandık. Bugün de oynadığınız oyundan dolayı çok mutluyum. En önemlisi ise birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz. Şimdi 2 gün dinlenin ve Beşiktaş maçı için hazırlanalım.” dedi.