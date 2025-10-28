Habertürk
        Fenerbahçe'de Tedesco takıma seslendi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Tedesco takıma seslendi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep galibiyetinin ardından futbolcularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "En önemlisi birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz" sözleriyle oyuncularına moral verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:51
        Tedesco takıma seslendi!
        Fenerbahçe’de galibiyet serisi devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

        Zorlu fikstürde hata yapmayan teknik direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

        Karagümrük ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Gaziantep engelini de aşan Fenerbahçe, sahada sergilediği mücadeleci oyunla dikkat çekti.

        Domenico Tedesco, maçın ardından futbolcularını saha ortasında topladı.

        Kısa bir konuşma yapan ve takım birlikteliğine vurgu yapan İtalyan teknik adam, “10 gündür büyük bir eforla çalıştınız ve 3 maç kazandık. Bugün de oynadığınız oyundan dolayı çok mutluyum. En önemlisi ise birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz. Şimdi 2 gün dinlenin ve Beşiktaş maçı için hazırlanalım.” dedi.

        Tedesco’nun bu sözleri takım içerisinde motivasyonu artırırken, oyuncular da soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Yönetimin de galibiyet serisinden memnun olduğu, teknik ekibin disiplinli çalışmasını takdir ettiği öğrenildi.

        Üç maçlık çıkış yakalayan sarı-lacivertlilerde artık tüm hesaplar Beşiktaş derbisi üzerine yapılıyor. Fenerbahçe’de hedef seriyi sürdürmek ve zirve yarışına daha güçlü devam etmek.

