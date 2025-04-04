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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!

        Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:07
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        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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