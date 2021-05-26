Fenerbahçe'de Vedat Muric operasyonu! Sarı-lacivertliler, sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat'ı kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tutan Vedat Muric, yeni takımında bekleneni veremedi. 34 maçta yalnızca 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon golcü sıkıntısı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için eski golcüsüyle görüşmelere başladı. Çalışmalar sürerken Vedat'ın eşinden dikkat çeken paylaşım bir geldi. Edibe Muric, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur" ifadelerini kullandı.