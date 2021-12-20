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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verildi!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin başında 25 maça çıktı. Ligdeki 17 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

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