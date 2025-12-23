Habertürk
        Fenerbahçe'de voleybol şube teknik koordinatörü Ali Peçen oldu! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'de voleybol şube teknik koordinatörü Ali Peçen oldu!

        Fenerbahçe Kulübü, 2007-2009 yıllarında kulübün erkek voleybol takımında libero olarak forma giyen eski milli oyuncu Ali Peçen'in teknik koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:44
        F.Bahçe'de voleybolun başına Ali Peçen geçti
        Fenerbahçe'de voleybol şubesinin yeni teknik koordinatörü Ali Peçen oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Peçen, üst yapı teknik yönetimi dahil olmak üzere voleybol şubesinde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi konusunda şube yönetimiyle birlikte görev yapacak.

        Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007-2008 sezonunda kaptanlığı üstlenen Peçen, 180 kez A Milli Takım forması giydi.

