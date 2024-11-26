Fenerbahçe'de yedekler hazır!
Fenerbahçe'de yedek oyuncular forma şansı bulunca fırsatı iyi değerlendiriyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon kadro seçimleriyle şaşırtmaya devam ediyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, uzun süre forma şansı vermediği oyuncuları kritik maçlarda sahaya sürerek büyük başarılar elde etti.
Portekizli teknik adam, uzun süre forma şansı vermediği oyuncuları kritik maçlarda sahaya sürerek büyük başarılar elde etti.
Mourinho’nun sürpriz hamlelerinin ilki Sivasspor maçında geldi.
Mourinho’nun sürpriz hamlelerinin ilki Sivasspor maçında geldi.
Aynı maçta, uzun bir aranın ardından ilk 11’de yer bulan Mert Hakan Yandaş, asist yaparak takıma katkı sağladı.
Mourinho’nun bu tercihleri, takımın derinliğini ve oyuncuların performansını artırmada kilit rol oynadı.
Fenerbahçe, son olarak Kayserispor deplasmanında da sürpriz isimlerle dikkat çekti.
Sezon başında transfer edilen ve uzun süre 11’de şans bulamayan Oğuz Aydın, Kayseri maçında ilk 11’de sahaya çıktı.
Zenit ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki oyuncu, Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmadı.
Oğuz, iki gol bir asist ile maçın kahramanlarından biri oldu.
Her oyuncusunu hazır tutmayı başaran Mourinho’nun sürpriz isimlerinden biri de Levent Mercan.
Zenit maçında sol stoperde görev almasına rağmen harika bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayseri maçının 89. dakikasında Oğuz Aydın’ın yerine oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertli ekipte fazla forma şansı bekleyen bir diğer isim ise Cenk Tosun.
Milli futbolcu sarı lacivertli formayla 7 mücadeleye çıktı.
İstediği süreleri bulamayan Cenk Tosun toplam 88 dakika sahada kaldı.
Milli arada oynanan Zenit maçında takımın ilk golünü atan milli futbolcu ve Fatih Karagümrük'ten yaz transfer döneminde 2 milyon euroya transfer edilen Levent Mercan diğer takım arkadaşları gibi daha fazla süre bulacakları günü bekliyorlar.
Tecrübeli teknik adam, bazı tercihlerinden dolayı eleştiri alsa da, her oyuncusuna güvenerek takım içindeki rekabeti ve motivasyonu en üst seviyede tutuyor.