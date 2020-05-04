Fenerbahçe'nin devre arasında harcama limiti nedeniyle transferinden sonuç alamadığı Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven’da beklentileri karşılayamadı. Sezonun iptal edildiği Hollanda'da sadece 6 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol bekin Milan’a geri döneceği kaydedilirken PSV'nin onun yerine Michal Karbownik’i transfer etmek istediği bildirildi. Milan’la mukavelesi ise 2021’de tamamlanacak olan Rodriguez için Fenerbahçe'nin yeniden düğmeye basacağı öğrenildi.

Sözleşmesindeki son yılına girmesi sebebiyle kiralama formülü ortadan kalkan Rodriguez için ise plan uygun bir bonservisle bu transferi bitirmek. Zira Milan'da düşünülmeyen yıldız futbolcu, böylelikle 1 yıl gecikmeli de olsa sarı-lacivertli formayı giyecek.