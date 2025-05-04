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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yine hüsran: Mourinho da çare olamadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yine hüsran: Mourinho da çare olamadı!

        Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho uzun yıllardır süren kupa hasretine çözüm bulamadı. İlk olarak Avrupa'dan elenen Fenerbahçe ardından Türkiye Kupası'na veda etti. Süper Lig'de de zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de bu sene de hüsran oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçtan 1-0'lık mağlup ayrıldı ve lider Galatasaray'ın ardından son 4 haftaya 8 puan geride girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:40
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        Fenerbahçe'de yine hüsran!
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        Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho şampiyonluğu mucizlere bıraktı. İlk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı elenen Fenerbahçe ardından kupa mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetti ve kupa hedefinden uzaklaştı.

        Sarı-Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

        JOSE MOURINHO DERBİ KAZANAMADI

        Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan derbilerde galibiyetle tanışamadı. Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, bugün de evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

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        Jose Mourinho'nun öğrencileri 2 Nisan'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Galatasaray'a 2-1'lik skorla elendi.

        Kanarya, bu sezon Süper Lig'de aldığı 3 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

        EVİNDE 10 PUAN KAYBETTİ

        Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

        SON 2 MAÇTA 5 PUAN

        Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşması öncesi ise 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Kanarya, Kadıköy'de rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

        17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YİNE DERBİDE SONRA ERDİ

        Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

        Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

        YÖNETİM "İSTİFA" SLOGANLARI DEVAM ETTİ

        Bu sezon özellikle iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de tribünler yönetime tepkisini gösterdi. Bugünkü derbide de bu tepkiler devam etti. Son dakikalara girilirken, tribünlerde "yönetim istifa" sesleri yükseldi.

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