Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında alınan yıkıcı mağlubiyetin ardından gözler yeniden Samandıra'ya çevrildi. Üst üste oynanan Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarıyla havanın pozitife döndüğü Fenerbahçe'nin yatak odasında geçen pozitif günlerin ardından Trabzon'da nasıl böyle dağınık bir görüntünün ortaya çıktığı herkeste büyük merak uyandırdı.
Bu konuda Samandıra'da sızan kulisler ise bir hayli şaşırtıcı. Samandıra'nın patronu konumundaki Damien Comolli, her açıdan sınıfta kalmaya devam ederken, o ve ekibi bir türlü samimi bir ortam yaratmayı başaramadı. Futbolcular tesislerde çok ciddi gruplaşmaların olduğunu belirtirken, "Aynı dili konuşan, aynı mevkiide oynayan, eski, yeni bir sürü grup var. Herkes ayrı bir dünyada yaşıyor. Birliktelik yaratmak için yapılan şeyler de suni ve işe yaramıyor" gibi ifadelerle durumun vehametini ortaya koyuyorlar.
Comolli ve ekibinin Samandıra'daki bu gruplaşmayı ortadan kaldırmak için çok yetersiz kaldığı ve hem Türkiye'deki futbolun dinamiklerinden hem de Fenerbahçe'deki dinamiklerden bihaber oldukları ifade ediliyor.
Tüm bunların yanı sıra sene başında transfer politikasında, oyuncu satma konusunda ve özellikle futbolculara yönelik alınan kararlarda takımın içten içe çok eleştirisini alan Comolli'ye futbolcular arasında kimsenin güvenmiyor ve sadece Fransız futbol adamına değil ekibine de neredeyse konuşulan önemli önemsiz her şeyi yönetime taşıdıkları için güvenmiyor ve inanmıyorlar.
Bu mevcut ortamda başarının gelmesi imkansız gözükürken, Fenerbahçe'nin bu kırılgan yapısının altında tesislerdeki bu ortamın yattığı ifade ediliyor.
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