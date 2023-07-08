Fenerbahçe'den 70 milyon Euro transfer kârı

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KİM MIN-JAE Vitor Pereira'nın adeta Fenerbahçe'ye hediye ettiği Kim Min-jae, Napoli ile sözleşme imzalarken Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli savunma oyucusu, 18,05 milyon Euro 'serbest kalma maddesi' kullanılarak Çizme ekibine imza attı. Fenerbahçe bu transferden ise 15,05 milyon Euro kazanç sağladı.

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ARDA GÜLER Ve Arda Güler... Dünya devlerini adeta transfer savaşına sokan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süperstarı Real Madrid'in yolunu tuttu. 18/19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından; Samandıra'ya gelen (2,5 milyon Euro) Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine imza attı. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe bu transferden de 17,5 milyon Euro kâr etti.