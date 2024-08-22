Fenerbahçe'den açıklama: "Ziyaretler, nezaket ziyaretiydi"

Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçen günlerde yaptığı nezaket ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu ziyaretlerin herhangi bir siyasi gündemi ve amacının bulunmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.